نقابة مهندسي طولكرم تهدد بخطوات احتجاجية ضد حكومة اشتية

حذرت نقابة المهندسين في محافظة طولكرم بالدخول في نزاع عمل مع حكومة اشتية، إن لم تعتمد "علاوة طبيعة العمل" للمهندسين في القطاع الحكومي والهيئات المحلية.

وطالب مهندسو طولكرم، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر النقابة، اليوم السبت، حكومة اشتية بتطبيق القرار الصادر في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2021، باعتماد علاوة طبيعة العمل 120 في المئة، في الموازنة العامة، ابتداءً من الأول من يناير 2022.

ورفع عشرات المهندسين خلال الوقفة لافتات تطالب بتطبيق العلاوة، وتحقيق العدالة، والإنصاف والمساواة مع المهن الأخرى.

وقال مسؤول في النقابة في كلمة له بالوقفة، إنهم سيشعرون نقابة المهندسين في الضفة الغربية، بدخولهم نزاع عمل مع الحكومة بدءاً من الثلاثاء المقبل.













المصدر / فلسطين أون لاين