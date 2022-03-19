"الحركة الإسلامية في القدس" تدعو إلى تعزيز الرباط بالأقصى خلال رمضان

دعت "الحركة الإسلامية في القدس"، الفلسطينيين من جميع أنحاء البلاد إلى تعزيز الرباط والحشد في المسجد الأقصى إفشالا لمخططات الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأشار بيان صدر عن الحركة، اليوم السبت، إلى أن "مجموعة من الأعياد والمناسبات اليهودية تتوافق هذا العام مع أيام شهر رمضان، الأمر الذي يستدعي زيادة شد الرحال إلى المسجد الأقصى".

واعتبرت "الحركة الإسلامية في القدس" تعهد أهالي السواحرة وجبل المكبر بمقاطعة الهدم القسري للبيوت، بأنه "أمر يجب تعميمه في جميع أنحاء القدس خلال الأيام القادمة".

وأردفت: "لا يعقل بأي حال أن نهدف بيوتنا بأيدينا ونريح الاحتلال من ارتبكا جريمته بنفسه".

وتعمد سلطات الاحتلال إلى تخيير الفلسطينيين بين هدم بيوتهم بأيديهم، أو هدمها من قبل سلطات الاحتلال مقابل دفع غرامة مالية.

وطالب البيان بـ "إصلاح ذات البين وتوحيد صفنا الداخلي بإنهاء الخلافات العالقة بين العائلات".

وأوصى لجان الإصلاح ورجاله بتكثيف دورهم وواجبهم تجاه ذلك قبل حلول الشهر الفضيل.

المصدر / فلسطين أون لاين