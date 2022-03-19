بكيرات: المقدسيون سيقاومون الاحتلال وجاهزون لحماية المقدسات

قال نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، إن المقدسيين سيقاومون كل خطوة يحاول الاحتلال فرضها على أرض الواقع في القدس والمسجد الأقصى، وهم على جهوزية عالية لحماية مقدساتهم المهددة.

وأكد بكيرات في تصريح صحفي اليوم السبت، أن شهر رمضان المقبل سيكون مختلفاً تماماً، مشيراً إلى أن "المسار المقدسي أخذ كل الاحتياطات بشكل واضح جداً، وأخذ القرار وأرسل رسائل واضحة، بأن أهل القدس والمجتمع المقدسي لن يقبل بسياسات الاحتلال".

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني في حالة نهوض متسارع، مؤكداً أن الكل يُجمع على أن ذلك يشكلُ خطراً كبيراً على الاحتلال.

وحذر من مخططات الاحتلال لطرد الفلسطينيين من أماكن عبادتهم وبالذات من القدس، حتى ينفرد في أعياده.

وبين بكيرات، أن الاحتلال يريد أن يتعدى على كل الخطوط الحمراء، ويصنع حالة من القهر والإرباك للمجتمع المقدسي الفلسطيني.

وتعمل الجمعيات الاستيطانية على تعبئة عناصرها وحشدهم للهجمة الكبرى على المسجد الأقصى في شهر رمضان المقبل، الذي يتزامن مع "نيسان العبري" ويتخلله مناسبات تلمودية مزعومة.

ويستغل المستوطنون الاحتفال بما يسمى السبت العظيم، ويوم الهجرة العالية، وعيد الفصح الذي يستمر لسبعة أيام، ويوم صيام البكر، ويوم هشوا، لتنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى.

ومع بداية شهر رمضان المقبل سيحاول المستوطنون اقتحام الأقصى، وتدنيسه بشكل مكثف.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية خاضت في شهر رمضان الماضي معركة سيف القدس مع الاحتلال، ردا على مشاريعه باقتحام كبير للمسجد الأقصى، وكذلك التطهير العرقي لحي الشيخ جراح.

المصدر / فلسطين أون لاين