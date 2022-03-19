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وكيل وزارة الاقتصاد: لن نتهاون مع المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين

19 مارس 2022 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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خلال جولة تفقدية في أسواق القطاع قبل أيام (صورة أرشيفية)

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، عدم التهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع التموينية الأساسية.

وأوضح، أن طواقم حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات غزة تعمل على مدار الساعة على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

ودعا وكيل الوزارة، خلال تفقده عدد من المخابز في محافظة خان يونس، اليوم السبت، المواطنين للتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن التجار المحتكرين والباعة المتلاعبين بالأسعار.

 وجرى خلال الجولة التأكد من توفر كميات الدقيق في المخابز وبالتسعيرة التي تم تحديدها من قبل الوزارة وكذلك وزن وسعر ربطة الخبز.

كما تفقد الزريعي، خلال الجولة التي شاركت بها مباحث التموين، السوق المركزي في المحافظة، والاطمئنان على توفر السلع الأساسية وأن أسعارها وفق قائمة الأسعار الارشادية التي وضعتها الوزارة.

وشكر الزريعي طواقم حماية المستهلك في المحافظة والجهود التي تبذلها للحفاظ على استقرار الأسواق من ناحية توفر السلع الأساسية وكذلك أسعارها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الاقتصاد #المخابز #عبد التفاح الزريعي

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