الكشف عن إصابة 12 جنديًا احتلالياً خلال اقتحام مخيم قلنديا

كشف مسؤول ما يسمى "فرقة بنيامين" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 12 جنديًا خلال مواجهات عنيفة وقعت في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة قبل أشهر.

فيما لم يعترف جيش الاحتلال في حينه بإصابة عناصره الذين نقلوا للعلاج في المستشفيات.

وقال الضابط في لقاء مع موقع "واللا"، العبري إن قوة من جيش الاحتلال مكونة من 40 جنديًا اقتحمت المخيم صباحًا لاعتقال شاب، لكن اكتشافها من قبل الأهالي جعل مهمتها أصعب.

وأوضح الضابط أن أهالي مخيم قلنديا رشقوا القوة بالحجارة والغسالات والثلاجات عن أسطح المنازل مما أدى لوقوع إصابات مباشرة بين القوة.

وتابع، "نستعد لليوم الذي تنقلب فيه الأوضاع رأسًا على عقب، وتقع انتفاضة ثالثة، وأجرينا تمرينًا قبل شهر استعدادًا لمثل هذا السيناريو، وما يجري في القدس يؤثر على المنطقة كلها".

المصدر / فلسطين أون لاين