حصاد الأسبوع: 3 شهداء ومواجهات في 84 محوراً بالضفة

شهدت الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي، مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، في محاور عدة بمحافظات الضفة ارتقى خلالها شهداء، ووقعت إصابات بين المواطنين، كما تخللها تنفيذ عمليات إطلاق نار، تجاه الاحتلال مستوطناته.

وخلال أيام الأسبوع استشهد ثلاثة شبان من القدس ونابلس ورهط، ورصدت 84 نقطة مواجهة، منها 4 عمليات إطلاق نار و11 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في مناطق متفرقة بالضفة، بحبسب الإحصائية الأسبوعية للمكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية.

وسجلت يوم أمس، الجمعة 12 نقطة مواجهة في كفر قدوم بقلقيلية، وبيتا، وبيت دجن، وقريوت بنابلس، وبتير، وحوسان في بيت لحم، وشارع الشلالة في الخليل، والعيساوية، ورأس العامود بالقدس.

وألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل، والحجارة في قرية عربونة قرب جنين.

واستهدف شبان حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بعبوات محلية الصنع.

والخميس أحصيت مواجهات في 14 نقطة بمحاور دير الحطب، حوسان، بدرس، حاجز قلنديا، البلدة القديمة في الخليل، ومخيم العروب، وتقوع، وجبل الطويل في البيرة واللبن الشرقية في نابلس.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بيت أمر، سلوان، خربثا المصباح.

والأربعاء أحصيت 8 نقاط مواجهة في حي الطيرة والمغير برام الله، وحاجز قلنديا وبيت اجزا في القدس، وبرقة في نابلس ومستوطنة بدوئيل المقامة على أراضي المواطنين غرب سلفيت.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في بلدة عقربا جنوب نابلس.

واستشهد الثلاثاء الشبان سند سالم الهربد (27 عامًا) في رهط بالنقب في الداخل المحتل، وعلاء محمد شحام في مخيم قلنديا، ونادر هيثم ريان (17 عامًا) في مخيم بلاطة.

ورصدت 16 نقطة مواجهة في المنطقة الشرقية لنابلس، وبرقة، ومخيم بلاطة، ورهط، ومخيم قلنديا، ويعبد، ومدينة جنين، ومخيم العروب، ومستوطنة تسوفيم، والفندق، وستوطنة بيت حجاي، وحزما.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية نابلس، ومدينة جنين حيث أصيب أحد جنود الاحتلال.

كما ألقيت زجاجات حارقة صوب مستوطنة يتسهار بنابلس، ومستوطنة عوفرا برام الله.

والاثنين أحصيت 12 نقطة مواجهة في طوباس، بيتونيا، ومستوطنة بسجوت، ومستوطنة بدوئيل، وعزون، والزاوية (سلفيت)، وتقوع، وراس كركر

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال مدينة طوباس.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في النبي صالح، ومستوطنة عوفرا، وحلحول.

وشهد الأحد 19 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين والرملة ورهط.

وألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في حلحول بالخليل، ودير أبو مشعل برام الله.

أما السبت الماضي، فأحصيت 3 نقاط مواجهة في القدس وقلقيلية والنقب.

واستهدف الشبان قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين