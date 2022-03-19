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مباحث التموين بغزة تضبط 700 قطعة مفرقعات نارية

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مباحث التموين بغزة تضبط 700 قطعة مفرقعات نارية

19 مارس 2022 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ضبطت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة في قطاع غزة، اليوم السبت، 700 قطعة مفرقعات نارية، بحوزة أحد المواطنين بمنطقة الزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضحت مباحث التموين، في بيان صحفي، أنّها تابعت أحد الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لترويج وبيع المفرقعات النارية، وقامت باستدراج التاجر المُعلن تم ضبطه وبحوزته 150 قطعة مفرقعات نارية.

وقالت: "وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش منزله، وخلال التفتيش تم ضبط 550 قطعة مفرقعات نارية أخرى في داخل المنزل"، لافتةً إلى أنه تم تحويل ملف القضية والمضبوطات إلى مكتب تحقيق شرطة الزيتون لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وأكدت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة، أنها تواصل جهودها ضمن المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات للحد منها وصولًا إلى منعها بشكل كلي، نظرًا لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مباحث التموين #محاضر ضبط #مفرقعات نارية

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