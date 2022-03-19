غزة تُسجِّل 9 إصابات جديدة  بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا"، إلى أنها أجرت 141 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس.

وذكرت أنها سجلت 300 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 248814 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1809 حالة، وإجمالي المتعافين 245034 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1971 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 27 حالة، من بينها 21 حالات خطيرة وحرجة.

وأكدت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 674255 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين