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الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

19 مارس 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

سجلت الصين حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، أمس الجمعة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 4638.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أن "حالتي الوفاة سجلتا في مقاطعة جيلين، شمال شرق البلاد، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق أو قيود صارمة في عدة مدن".

وتابعت اللجنة أنها سجلت أربعة آلاف و51 إصابة جديدة بالفيروس، السبت، بينما أحصت أربعة آلاف و365 إصابة، أمس الأحد، أكثر من نصفها في جيلين.

وظهر فيروس كورونا (كوفيد19) للمرة الأولى على مستوى العالم، في مدينة يوهان الصينية نهاية العام 2019، إلا أن الصين أعلنت السيطرة عليه من خلال إغلاق الحدود، وعمليات حجر طويلة، وتدابير إغلاق محددة.

المصدر / وكالات
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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