الاحتلال يطلق النار على أراضٍ زراعية في خانيونس

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزون على الحدود المحاذية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، الرصاص تجاه الأراضي الزراعية في بلدة عبسان.



وذكر شهود عيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم".



وفي وقت متزامن؛ أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، على رعاة الأغنام والأراضي الزراعية، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وتطلق قوات الاحتلال بشكل متكرر، النار على المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق الحدودية لقطاع غزة.

ويضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين