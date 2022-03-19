غزة/ رامي رمانة:

يتنقل المزارع إبراهيم أبو مطلق، بين أشجار اللوز الأخضر في مزرعته الممتدة على مساحة سبعة دونمات زراعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، لالتقاط ما نضج من ثمار استعدادًا لطرحها في السوق المحلي.

وعلى الرغم من المساحة المحدودة التي يخصصها المزارعون لزراعة اللوز الأخضر في بساتينهم في قطاع غزة، إلا أن اللوز يعدُ من فصيلة اللوزيات المحببة للمستهلك الغزي.

وأوضح المزارع أبو مطلق لصحيفة "فلسطين" أن شهر مارس/ آذار الحالي هو موعد قطف ثمار اللوز الأخضر، ويستمر الحصاد لمدة شهر واحد فقط.

ويزرع أبو مطلق صنفين من اللوز؛ الأمريكي والبلدي، لأنهما أكثر الأصناف تكيفًا مع البيئة الزراعية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اللوز يحتاج إلى مياه عذبة، ويكثر زراعته في جنوب القطاع.

وبين أبو مطلق أن الدونم الزراعي يستوعب (40) شجرة لوز، والشجرة الواحدة تُعطي من (40-70) كيلو جرام لوز.

وأشار أبو مطلق إلى أن سعر كيلو جرام الواحد بدأ بيعه هذه الموسم بـ35 شيقلًا ثم أخذ السعر ينخفض في السوق إلى النصف تقريبًا الآن.

ونبه أبو مطلق إلى أن التكلفة المالية التي يتحملها المزارع عن كل دونم مزروع باللوز الأخضر نحو (300 إلى 400) شيقل في كل موسم، وأن حشرة المن أكثر الأمراض التي تصيب شجرة اللوز.

وحشرة المن أو قملة النبات هي نوع من الحشرات الصغيرة التي تتغذى على عصارة النباتات، وكثيرة هي النباتات التي تتعرض للإصابة بالمن، وهي تشمل أشجارًا ونباتات عشبية أيضًا من هذه النباتات، الرمان، وفول الصويا.

في حين يواظب المزارع محمد عبد السلام على تفقد أشجار الخوخ الممتدة على مساحة سبعة دونمات زراعية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح عبد السلام في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن ثمار الخوخ تبدأ في طرح إنتاجها بعد شهرين من الآن، وتستمر عملية القطف نحو شهرين.

وأشار عبد السلام إلى أن صنف "الخوخ البلدي" هو المفضل لغالبية المزارعين، وأن الخوخ يحتاج إلى مياه عذبة لذلك تكثر زراعته في شمال قطاع غزة.

من جهته أفاد مدير دائرة الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة فضل الجدبة أن مساحة اللوز في قطاع غزة (365) دونمًا، المثمر (300) دونمًا، وغير المثمر (65) دونمًا.

وأضاف الجدبة لصحيفة "فلسطين" أن اللوز يتركز في خان يونس بمساحة (110) دونمات، والوسطى بمساحة (110) دونمات، وشمال القطاع (75) دونمًا، وفي رفح (60) دونمًا وغزة (10) دونمات.

وبين الجدبة أن دونم اللوز يعطي إنتاجًا تقريبًا طنًّا و400 كيلوجرام، وأن الموسم الحالي مرجح أن يُعطي (450) طنًا.

وبشأن أشجار الخوخ المزروعة في قطاع غزة، قال الجدبة: إن المساحة الإجمالية تقدر بـ(890) دونمًا وتنقسم إلى (648) دونمًا منتج و(242) دونمًا غير منتج.

وأضاف الجدبة أن مساحة الخوخ في رفح (140) دونمًا، وخانيونس (140) دونمًا، والوسطى (25) دونمًا، وغزة (130) دونمًا، وشمال غزة (455) دونمًا وهي المساحة الأكبر.

وحول أشجار المشمش بين الجدبة أن (435) دونمًا مزروعة، منها (315) دونمًا منتج و(120) دونمًا غير منتج، وأن مساحة المشمس في رفح (15) دونمًا، في خانيونس (50) دونمًا، وغزة (30) دونمًا، وشمال القطاع (340) دونمًا، في حين أن أشجار المشمس غير مزروعة في المحافظة الوسطى.

وختم الجدبة حديثه حول أشجار البرقوق التي تبلغ مساحتها (140) دونمًا، المنتج (120) دونمًا وغير المنتج (20) دونمًا، مبينًا أن مساحة الأرض المزروعة بالبرقوق في رفح (10) دونمات وخان يونس (15) دونمًا، وغزة (65) دونمًا، وشمال القطاع (50) دونمًا، أما الوسطى فهي تفتقر لأشجار البرقوق.