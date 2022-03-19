وزارة العمل بغزة تفتح باب التسجيل لوظيفة منقذ بحري

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية بقطاع غزة عن فتح باب التسجيل لمشروع صيف امن 2022 (إنقاذ بحري) / تشغيل مؤقت منقذ بحري .

شروط التسجيل

1 - أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل للعمل .

2- العمر من 19-40 عام .

3- لديه إجازة ( شهادة معتمدة ) من الدفاع المدني .

4- الاستعداد للعمل في المكان الذي سيتم فرزه عليه .

5- أن يكون حاصلاً على تطعيم ضد فايروس كورونا.

6- اجتياز معايير القبول والتسجيل في برامج التشغيل المؤقت ( الانقاذ البحري).

7- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار العملي الخاص بالمنقذين .

8- سيتم اختيار أخ أعزب واحد في نفس الأسرة .

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الاثنين 25/3/2022 .