وزارة العمل بغزة تفتح باب التسجيل لوظيفة منقذ بحري

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية بقطاع غزة عن فتح باب التسجيل لمشروع صيف امن 2022 (إنقاذ بحري) / تشغيل مؤقت منقذ بحري .
شروط التسجيل
1 - أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل للعمل .
2- العمر من 19-40 عام .
3- لديه إجازة ( شهادة معتمدة ) من الدفاع المدني .
4- الاستعداد للعمل في المكان الذي سيتم فرزه عليه .
5- أن يكون حاصلاً على تطعيم ضد فايروس كورونا.
6- اجتياز معايير القبول والتسجيل في برامج التشغيل المؤقت ( الانقاذ البحري).
7- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار العملي الخاص بالمنقذين .
8- سيتم اختيار أخ أعزب واحد في نفس الأسرة .
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل يوم الاثنين 25/3/2022 .