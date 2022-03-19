الاحتلال يُطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية "طعن" في القدس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، صباح اليوم السبت، صوب فلسطيني في مدينة القدس بزعم تنفيذه عملية طعن ضد أحد المتطرفين.

وادعت وسائل الإعلام العبرية، إصابة أحد المستوطنين المتطرفين، بزعم تعرضه لعملية طعن بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن "مستوطنًا يبلغ من العمر (35 عامًا) أصيب صباح اليوم إثر تعرضه لعملية طعن من قبل أحد المواطنين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية".

وأفادت بأن"حالته وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة، ونُقل إلى مستشفى شعاري تسيديك".

وأشارت إلى أن منفذ العملية "حالته خطيرة".

المصدر / فلسطين أون لاين