النائب العام يتابع التحقيقات في واقعة مقتل المواطن (محمد جهاد وادي)

قالت النيابة العامة في قطاع غزة إن النائب العام المستشار د. محمد النحال يتابع مُجريات التحقيق في واقعة مقتل المواطن/ محمد جهاد وادي (31 عاماً)، فور وقوعها، بحضور رئيس نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولى المستشار/ سائد عبدو، وعضو النيابة المشرف على مركز شرطة الشجاعية أ. معين الوحيدي.

واطّلع النائب العام على الإجراءات المتخذة من قِبَل النيابة العامة وغيرها من الجهات المختصة.

واطمئن النائب العام، خلال معاينته الميدانية للواقعة، على وضع المصابين، وأكّد أن النيابة العامة ستُتابع كافة إجراءات التحقيق، واستكمال جمع الأدلة، وإتمام التحقيقات وإنهائها، والتأكد من سلامتها؛ بما يُحقق العدالة الناجزة؛ تحقيقاً للردع العام، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون، وطمأنةً للمجتمع واستقرار أمنه.



المصدر / فلسطين أون لاين