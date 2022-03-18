الرجاء المغربي يقتنص فوزا ثمينا ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

حقق فريق الرجاء المغربي اليوم الجمعة فوزا مهما ( 2-0 ) على أمازولو الجنوب أفريقي منحه بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.

وفاز الرجاء على مضيفه أمازولو 2-0 اليوم الجمعة في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية ليضمن الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي المباراة التي تدخل ضمن المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية، دون حميد أحداد الهدف الأول للرجاء مبكرا (6) قبل أن يضيف إلياس الحداد هدف تأمين النتيجة قبل قرابة ربع ساعة من نهاية المواجهة (76).

وبهذا الفوز، رفع الرجاء الذي كرر فوزه على أمازولو رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بينما تجمّد رصيد الخاسر عند ست نقاط.

ويحتل وفاق سطيف الجزائري المركز الثاني بست نقاط أيضاً قبل مباراته مع حوريا الغيني الأخير بثلاث نقاط.

المصدر / وكالات