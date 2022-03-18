الاقتصاد بغزة: المخزون السلعي في القطاع متوفر بشكل جيد والأسعار بدأت تعود لطبيعتها

قال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أسامة نوفل ارتفاع الأسعار أمر عالمي وليس فقط في قطاع غزة، لكن وزارة الاقتصاد تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.

وأضاف نوفل لقناة الأقصى أن 70% من احتياجات قطاع غزة تأتي عن طريق الاستيراد من الخارج، كالقمح والزيوت من اللذان يتم استيرادهما من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعارها في القطاع.

وأكد أن الوزارة عقدت لقاءات مع كافة التجار حول الأسعار، مشيراً إلى أن أغلب السلع الأساسية موجودة في قطاع غزة، والارتفاع الذي طرأ على بعض السلع كان بنسبة 13% وبشكل اضطراري.

ونوه نوفل إلى أن تجار قطاع غزة استوردوا معظم احتياجات شهر رمضان الفضيل، مطمئناً الجمهور بأن المخزون السلعي في قطاع غزة متوفر بشكل جيد، والأسعار بدأت تعود جزئيا لطبيعتها.

وأكد نوفل استمرار الوزارة والجهات المختصة في ضبط التجار المخالفين، وهناك قرار باستعجال تحويل التجار المحتكرين إلى النيابة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين