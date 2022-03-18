كيف زاد ارتفاع برج إيفل الشهير في باريس؟

زادت السلطات الفرنسية من ارتفاع برج إيفل، أحد أشهر معالم العاصمة باريس، بمقدار 6 أمتار، وذلك بعد أن تم تزويده مؤخرا بهوائي للبث الإذاعي.



وبات علو برج إيفل في باريس 330 مترا بعد تثبيت هوائي للبث الإذاعي بطول ستة أمتار على قمته، إثر نقله بواسطة طوافة، بحسب ما نشرته يورونيوز.



وتحدى عدد قليل من المتفرجين والسياح الطقس الماطر، الذي أدى إلى تأجيل العملية لنحو ثلاث ساعات.



وتابع المارة مشاهدة المعلم الباريسي الشهير، وهو أحد أكثر المعالم استقطابا للزوار في العالم، يعلوه هوائي جديد سيسمح بتغطية منطقة باريس وضواحيها بأكملها، بالبث الإذاعي الرقمي الأرضي.

واستغرقت العملية التي تطلبت موافقة مجلس بلدية باريس ووزارة الثقافة والشرطة، حوالي خمس عشرة دقيقة، وهو الوقت الذي قامت فيه المروحية بتثبيت الهوائي في الأعلى، حيث كان أحد الفنيين ينتظر لنصبه.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تركيب معدات جديدة بواسطة طوافة على برج إيفل، وفق الشركة المشغلة للبرج.

وتطلب العمل على هذا الخطوة "أكثر من عام"، بكلفة ناهزت مليون يورو، كما أن الهوائي الذي صممه مهندسو هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي، يزن 350 كيلوغراما، بحسب الأمين العام للهيئة أرنو لوكوسي.

المصدر / وكالات