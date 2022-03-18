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بالصور الاحتلال قمع فعالية في أراضي مهددة بالاستيلاء غرب بيت لحم

18 مارس 2022 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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 قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية سلمية في أراضي منطقة "بردمو" المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المشاركين في الفعالية عقب أدائهم صلاة الجمعة في المنطقة المهددة بالاستيلاء، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن على العالم أن يقف بجدية أمام ما يجري من اعتداءات للمستوطنين على أبناء شعبنا وأراضيهم وممتلكاتهم بحماية من جيش الاحتلال، مؤكدًا أن الفعاليات الشعبية السلمية ستتواصل أمام الهجمة الاستيطانية التي تهدف الى تهجير أبناء شعبنا والاستيلاء على أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني.

وتمكن نشطاء المقاومة الشعبية، يوم الثلاثاء الماضي، من إجبار مستوطنين على إخلاء أرض حاولوا الاستيلاء في منطقة "بردمو" في بلدة بتير، تبلغ مساحتها 23 دونمًا وتعود لعائلة عليان. وكان المستوطنون قد نصبوا خيمة في الأرض بطول 40 مترا وعرض 10 أمتار، وخزانات المياه، وجلبوا مواشيهم، قبل أن يجبروا على تفكيك الخيمة ومغادرة المكان.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #بيت لحم #اعتداء

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