فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

الصحفي "اليعقوبي" من صحيفة فلسطين يفوز بجائزة جديدة بتونس

مقتل مواطن وإصابة آخرين خلال شجار عائلي شرق غزة

صاحب الرد السريع.. الذكرى الـ19 لاستشهاد القائد القسامي نصر الدين عصيدة

سرقة مئات السترات الواقية من الرصاص في نيويورك كانت مخصصة لأوكرانيا

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

"السنوار" يستقبل "البرغوثي" ويبحثان قضايا وطنية مختلفة

هتفت لـ"الضيف".. مسيرة بمخيم الجلزون للمطالبة باسترداد جثمان شهيد

المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة على ملعب جبل المكبر رفضا لسياسة هدم المنازل

لأول مرة.. أسير يقاطع محكمة تثبيت قرار اعتقاله الإداري

إعلان تيك توك داخلي

بالصور عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

18 مارس 2022 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
...
صورة من مواجهات نابلس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المظاهرات الأسبوعيّة السلميّة التي تخرج في عدّة قرى ومدن في الضفة المحتلة رفضًا للاستيطان ومصادرة الأراضي، وأبرزها في بلدة بيتا بنابلس.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق أحدهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت المصادر، أنّ مواطنًا أصيب بالرصاص المعدني في يده، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في بلدة بيتا، جرى علاجهم ميدانيًا، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني، ووابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما أصيب 8 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.13 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.20 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.22 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.24 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.27 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.31 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.34 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.41 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.16 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-18 at 5.08.43 PM.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الخليل #نابلس #إصابات #قلقيلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة