عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المظاهرات الأسبوعيّة السلميّة التي تخرج في عدّة قرى ومدن في الضفة المحتلة رفضًا للاستيطان ومصادرة الأراضي، وأبرزها في بلدة بيتا بنابلس.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق أحدهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت المصادر، أنّ مواطنًا أصيب بالرصاص المعدني في يده، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في بلدة بيتا، جرى علاجهم ميدانيًا، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني، ووابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما أصيب 8 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.























المصدر / فلسطين أون لاين