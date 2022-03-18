الصحفي "اليعقوبي" من صحيفة فلسطين يفوز بجائزة جديدة بتونس

فاز الصحفي بصحيفة فلسطين الزميل يحيى اليعقوبي بالمركز الثاني في جائزة TANDEM Media Awards المقامة في العاصمة التونسية.

وتوّج اليعقوبي بالجائزة التي تم إطلاقها عام 2021، كونه جزءاً من مجموعة مكونة من 127 ثنائيًا شاركوا في هذه النسخة الأولى من جائزة إنشاء الوسائط والمحتوى.

وتم فتح المسابقة أمام الصحفيين وطلاب الصحافة والفنانين من الجوار الجنوبي (الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس).

وحصل اليعقوبي على المركز الثاني متشاركاً مع الصحفية أمل الوادية بفارق علامة واحدة عن المركز الأول، فيما حصل المصور محمد الكحلوت على المركز الأول عن فئة التقارير المرئية.

وكان الزميل يحيى قد فاز بجائزة "سمير قصير" لحرية الصحافة والتي يرعاها الاتحاد الأوروبي سنويًا وتعد من كبرى الجوائز في الوطن العربي لعام 2021م.

وفاز اليعقوبي بالجائزة عن فئة "مقال الرأي" عن قصة الشهيد إياد الحلاق وهو من ذوي الإعاقة يعاني من اضطراب التوحد، حيث روى قصة قتله من قبل الشرطة الإسرائيلية وهو في طريقة لمدرسة تعليم خاصة لتأهيل ذوي الإعاقة، كما فاز بجائزة "الطلاب" التي تقدمها المؤسسة.

وكان اليعقوبي الذي يعمل بصحيفة فلسطين، قد فاز سابقاً بجائزة بيت الصحافة لحرية الأعلام عام 2020، والمركز الأول بجائزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2020، وترشح للمرحلة النهائية لجائزة سمير قصير الدولية في لبنان للعام2019م، وفاز بجائزة "واعد" للصحافة الفلسطينية للأسرى لعام 2019، وفاز بجائزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للصحافة الإنسانية لعام 2019، وحصل على المرتبة الثانية لأفضل التحقيقات الاستقصائية التي ينظمها ائتلاف أمان لعام 2019م ، كما ترشح لجائزة دبي للصحافة العربية في دورتها السابعة عشرة.