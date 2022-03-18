نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت، اليوم الجمعة، عن وقوع تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب في مواجهة ريال مدريد الإسباني، الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 13 لقباً، وذلك في ربع نهائي البطولة القارية.

ويستضيف تشيلسي مباراة الذهاب على أرضه بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ريال مدريد.

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وفياريال الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي مع ليفربول الإنجليزي.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب مانشستر سيتي وفياريال وبنفيكا.





المصدر / وكالات