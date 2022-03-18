"السنوار" يستقبل "البرغوثي" ويبحثان قضايا وطنية مختلفة

استقبل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وعدد من قادة الحركة ظهر أمس الخميس في مكتبه بمدينة غزة د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ووفدا من قيادة المبادرة في إطار تعزيز العمل الوطني المشترك وجهود تحقيق الوحدة الوطنية.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع التطورات السياسية المختلفة على الصعيدين الدولي والوطني، وقد أكدا أهمية متابعة التطورات الدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، وضرورة حشد الطاقات والتضامن الدولي لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسة الكيل بمكيالين.

وأكد الجانبان أهمية مخاطبة العالم، والعمل بكل السبل لوضع حد لغطرسة الاحتلال وسياسات القمع والتمييز العنصري ومصادرة الأراضي والتنكيل بالأسرى، وما تتعرض له مدينة القدس والضفة الغربية وشعبنا في الداخل المحتل وفي الشتات.

ورحبا بالجهود التي تبذلها القيادة الجزائرية والجهود المصرية لتوحيد الصف الوطني حتى ينال شعبنا حقوقه كاملة، مع ما يستلزمه ذلك من وحدة فلسطينية شاملة على أساس برنامج وطني كفاحي مقاوم.

كما أكد الجانبان ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة، وفي المقدمة منها المجلس الوطني الفلسطيني.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين حركتي حماس والمبادرة الوطنية بما يحقق الوحدة الوطنية ومصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين