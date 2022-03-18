لأول مرة.. أسير يقاطع محكمة تثبيت قرار اعتقاله الإداري

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن المعتقل الإداري في سجون الاحتلال، عرين الزعانين، قاطع اليوم الجمعة، محكمة "تثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة ستة شهور" الصادر بحقه من وزير الحرب الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، في بيان إن عرين يكون بذلك أول معتقل إداري مقدسي يدخل قائمة المقاطعين للمحاكم الإدارية، "في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاعتقال الإداري".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الزعانين (26 عاما) من حي وادي الجوز (شرق القدس المحتلة) الأحد الفائت، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته، واحتجاز النسوة داخل إحدى الغرف، كما استولت على جميع الأجهزة الالكترونية الخاصة بالعائلة، وحاولت سرقة مبالغ مالية من المنزل.

يشار إلى أن الزعانين أسير سابق، أفرجت عنه سلطات الاحتلال عام 2021، وفرضت عليه غرامة 60 ألف شيقل، بحجة الاعتداء على مستوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين