المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة على ملعب جبل المكبر رفضا لسياسة هدم المنازل

أدت جماهير حاشدة صلاة اليوم الجمعة في ملعب جبل المكبر بالقدس المحتلة، احتجاجا على سياسة الاحتلال بهدم منازل المقدسيين.

وقال خطيب الجمعة في جبل المكبر إن حب الوطن، والدفاع عنه ضد أي معتد أو مخرب أو محتل هو فريضة على جميع أبنائه، وأن الله شرع الجهاد دفاعا عن الوطن والمال والأهل والمنازل.

وأكد خطيب الجمعة أننا اليوم نقف بكل قوة لنطالب بحقنا بالسكن الآمن على أرضنا وفي وطننا محافظين على أمانة الفاروق وأمانة آبائنا وأجدادنا، وأن أهل الجبل هم خير بناة وخير حماة.

ودعا الخطيب أهالي القدس لغرس محبة جبل المكبر في أبنائهم وأحفادهم، والوقوف بوجه دولة الاحتلال.

وكانت لجنة أصحاب المنازل المهددة بالهدم في جبل المكبر قد دعت، للمشاركة الواسعة في فعاليات أسبوع “نصرةٌ وثبات”؛ استمراراً للحرّاك الشعبي ضد هدم المنازل في القدس، وضد سياسات بلدية الاحتلال بحقهم.

وبيّنت اللجنة أن الزيارات لأصحاب المنازل المهددة بالهدم ستبقى مستمرة بشكلٍ شبه يومي، وستعلن اللجنة عن برنامج الزيارات القادمة.

وأعلنت اللجنة أن الوقفة القادمة والخامسة، ستكون يوم الأحد القادم الموافق 20 آذار، أمام مبنى بلدية الاحتلال في القدس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

ويهدد خطر الهدم والتهجير 130 منشأة في بلدة جبل المكبر، إثر مشروع “الشارع الأمريكي” وقانون “كمينتس”.

وأخطر الاحتلال بهدم المنازل على امتداد 30 متراً على كل جانب من الشارع الأمريكي، وهو ما يهدد 26 منزلاً تشمل عشرات الوحدات السكنية.

يضاف الى ذلك قانون كامينتس الذي يؤثر على كل المقدسيين وقيد الحصول على تمديدات لأوامر الهدم وضيق على المقدسيين في الحصول على الترخيص وفرض غرامات باهظة على الهدم.

ويتهدد الهدم والتهجير نحو 22 ألف منشأة في كافة أنحاء مدينة القدس بعدما أخطرتهم بلدية الاحتلال بالهدم وبالتالي سيكون التشريد والتهجير مصير عشرات الآلاف من الأفراد في العاصمة.

كما يتهدد مدينة القدس المحتلة عدد كبير من المشاريع الاستيطانية التي أقرتها سلطات الاحتلال.

وإلى جانب مخططات التهويد في المسجد الأقصى المبارك وأحياء جبل المكبر والشيخ جراح يستعد الاحتلال لتنفيذ ثلاثة مخططات استيطانية خطيرة.















المصدر / فلسطين أون لاين