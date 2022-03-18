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السلطة تدرس صرف "راتب كامل" لموظفيها

18 مارس 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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قالت حكومة السلطة في رام الله، اليوم الجمعة، إنها تدرس صرف "راتب كامل" عن شهر آذار/مارس الجاري.

وأوضح الناطق باسم "الحكومة"، إبراهيم ملحم، في تصريح له، أن حكومته تدرس صرف ما يعادل راتباً كاملاً بمناسبة قدوم شهر رمضان، بواقع 80 بالمئة عن الشهر الجاري، و20 بالمئة من المتأخرات عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبيّن أن قرار "الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل، يستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ20 بالمئة من متأخرات كانون الأول الماضي".

ومنذ كانون الأول 2021، بدأت حكومة السلطة صرف نسبة من الراتب تتراوح بين 75 و80 بالمئة.

وتسببت تلك الخصومات بحالة من الاحتجاجات، أبرزها إعلان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب الجزئي عن الدوام، لحث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاههم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رواتب #موظفين #السلطة

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