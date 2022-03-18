الاحتلال يزعم اعتقال خلية لـ"حماس" في القدس المحتلة

زعمت مصادر إعلامية عبرية، أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مؤخرا خلية لحركة حماس، تتكون من أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة، مدعية أنهم كانوا يخططون لإشعال المواجهات في المدينة خلال شهر رمضان.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، إن "الأمن الإسرائيلي" سمح اليوم الجمعة، بنشر نبأ الاعتقالات، زاعما أن المعتقلين تلقوا تدريبات على عمليات إطلاق النار في "الخارج".

وأشار إلى أن "النيابة العامة" الإسرائيلية في القدس، ستقدم اليوم لائحة اتهام ضد المعتقلين الأربعة، وهم ثلاثة من بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس، وواحد من بلدة بيت حنينا شمالا، وقد اعتقلوا الشهر الماضي لدى وصولهم من "الخارج".

وادعى الموقع أن "المعتقلين متهمون بعقد لقاءات مع قيادات بارزة في حركة حماس بالخارج، والترويج لأنشطة حماس، وتجنيد نشطاء جدد في الحركة، وجمع الأموال، وأنشطة أخرى تتضمن التخطيط لاحتجاجات واسعة النطاق خلال شهر رمضان، وإنشاء بنية عسكرية للحركة في القدس.

ونقل الموقع عن مصادر في مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، قولها إنها ستستمر في إحباط الجهود التي تقوم بها "حماس" في القدس، "للإضرار بالمصالح الإسرائيلية في المدينة".

يشار إلى أن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد نقلت عن جهاز الأمن الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، تقديرات بأن شهر رمضان قد يشهد تصعيداً، خاصة ضد ضباط الشرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين