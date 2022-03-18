رئيس جهاز "الموساد" يصبح مادة للسخرية بعد اختراق هاتفه

غزة/ محمد حجازي:

تعرّض رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد بارنيع لموجة سخرية عارمة بعدما اخترقت مجموعة تطلق على نفسها "الأيادي المفتوحة" هاتفه.

ونشرت المجموعة على حسابها عبر التليجرام صورا وفيديوهات ووثائق سرية ومعلومات شخصية خاصة ببارنيع، ما جعله مادة للسخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكتفِ المجموعة بذلك بل قالت إنها ستستهدف كبار المسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، موضحة أن نشر البيانات جاء نتيجة جمع معلومات سرية من أهداف إسرائيلية، وتلعب دوراً مهماً في حاضر ومستقبل دولة الاحتلال.

ورجحت وسائل إعلام اسرائيلية أن من يقف وراء اختراق جهاز رئيس جهاز الاستخبارات هي دولة إيران والهدف منه إحراجه، وإرسال رسالة شخصية له.

وعلَّق الناشط الغزاوي وائل أبو عمر على صفحته في "فيسبوك"، الإيرانيون عملوها وعلَّموا على رئيس الموساد، مضيفاً مش حرام هدول الناس يحتلوا بلادنا، وختمها ضحكاً.

وتهكم الناشط الفلسطيني محمود أبو البراء عبر صفحته "فيسبوك"، قائلاً: والله الهاكر الإيرانيون لعبوا على رئيس الموساد وحطوا راسه في الأرض.

وسخر الناشط اليمني جميل الشهابي عبر صفحته في "تويتر"، أحلى حاجة رئيس الموساد طلع مسخرة مرتين، الأولى اخترقوا جهازه والثانية شكلوا المضحك ياحراااام.

وتفاعل الناشط اللبناني علي شعيب عبر صفحته في "تويتر"، قائلا: "عنجد مش عم بمزح هيدا شكل رئيس لجهاز استخباري، ياااالطيف".

واستهزأت الناشطة اللبنانية زينب عبر صفحتها في "تويتر"، إذا شكلك بالمزح هيك، كيف بالحرب الجاية، راح نموت ضحك.

وكتب الناشط الإيراني عبر صفحته في "تويتر"، صدق أو لا تصدق هي شكل رئيس جهاز "الموساد" الذي يرعب العالم.

وقال الناشط الفلسطيني عامر أبو عرفة في صفحته "تويتر"، رئيس "الموساد" يلي مخوف العالم طلع جوكر، مضيفاً واحنا نازلين نطبع وننسق معهم.

وسخر الناشط مجد الراية عبر صفحته "تويتر"، من صورة رئيس جهاز الاستخبارات قائلاً: "يا شماتة أبلا ظاظا فيكم يا ولاد اليهودية".

أما الناشط السعودي عبد الله آل خليفة عبر صفحته "تويتر"، قال: "هاكر اخترقوا جهاز رئيس "الموساد" وكتبوا تم سحب البيانات: إذا الخبر صحيح فمسخروهم والله".

وعبر الصحفي المصري محمد ناصر عبر صفحته في "تويتر"، عن سعادته بالخبر، وكتب: "الإعلان عن اختراق جهاز رئيس الموساد، دي أخبار تشرح القلب والله".

وعلق الناشط اللبناني أبو مهدي على صورة رئيس "الموساد" عبر صفحته في "تويتر"، "هذا الوزغ ابن الوزغ رئيس للموساد، كيانكم أوهن من بيت العنكبوت".

ومن ناحيته قال الناشط العراقي نوفل عبر صفحته في "تويتر"، الفلسطينيين اخترقوا القبة الحديدية فكانت حجتكم كثرة إطلاق الصواريخ، الآن بعد اختراق جهاز أقوى رجل عندكم إيش حجتكم، مضيفاً: عاشت فلسطين حرة عربية.

وفي السياق قال الناشط اللبناني هلال عبر صفحته في "تويتر": "هيدا الأهبل رئيس جهاز الموساد، ويلي مش مصدق يسأل مرتو يلي تقرصن تلفونها".

وتجند رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، في أواسط التسعينيات، واشترك في العديد من العمليات الخطرة، وعمل في جميع المناصب العملياتية إلى أن وصل إلى نائب رئيس الموساد.

وعينه رئيس حكومة الاحتلال السابق "نتنياهو" بمنصب رئيس الجهاز في يونيو/2021 خلفًا لـ"يوسي كوهن".