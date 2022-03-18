الصين.. رفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها منذ 10 أعوام

رفعت السلطات الصينية أسعار بيع البنزين بالتجزئة، إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006، بينما زادت أسعار الديزل إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أعوام بعد صعود أسعار النفط العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا.

ووفق اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين؛ فإن أسعار التجزئة للبنزين سترتفع اعتباراً من اليوم الجمعة بواقع 750 يوانا (نحو 118 دولاراً) للطن، وستزيد أسعار الديزل 720 يوانا للطن (نحو 113 دولاراً)، وهي أكبر زيادات منذ اعتماد آلية التسعير الحالية في عام 2013.

وستشهد العاصمة بكين على سبيل المثال قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا (نحو 1695 دولاراً) للطن وارتفاع أسعار الديزل إلى 9695 يوانا (نحو 1526 دولاراً) للطن.

وقالت اللجنة الوطنية إنه بموجب نظام التسعير الصيني، يتم تقييم أسعار التجزئة للوقود كل 10 أيام عمل لتعكس أسعار النفط الخام القياسية العالمية طالما أن هذه الأسعار تتحرك بين 40 و130 دولارا.

ولفتت إلى أنه تم الطلب من أكبر ثلاث شركات بترول في الصين، وهي شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة البترول والكيماويات الوطنية الصينية، وشركة النفط البحري الوطنية الصينية، الحفاظ على إنتاج البترول وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

المصدر / وكالات