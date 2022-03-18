27 قتيلا على الأقل بقصف روسي قرب خاركيف

أسفرت ضربات روسية عن 27 قتيلًا على الأقلّ، في شمال شرق أوكرانيا، فيما ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، الغربيين مساعدته في "وقف الحرب" على بلاده بعد ثلاثة أسابيع على بدء هجوم موسكو، التي لا يصدر عنها أي إشارة تهدئة رغم تواصل المفاوضات.

وقصفت المدفعية الروسية بلدة ميريفا، قرب مدينة خاركيف المحاصرة، ما أسفر عن 21 قتيلًا على الأقل، أمس. وأعلنت النيابة المحلية أن "مدرسة ومركزًا ثقافيًا دُمّرا. قُتل 21 شخصًا وأصيب 25 بجروح بينهم 10 حالاتهم خطيرة".

كذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل في هجمات بالقنابل العنقودية في بلدة كوزاشا لوبان، التي تبعد حوالى خمسين كيلومترا شمال خاركيف، كما قال رئيس بلدية ديرغاتشي المجاورة، فياتشيسلاف زادورينكو، عبر فيسبوك.

وأوضح المسؤول المحلي أن "المحتلين قصفوا محطة القطار ومتاجر وصيدليات وغيرها من المباني المدنية في وسط البلدة"، موضحا أن المنشآت العسكرية لم تتضرر.

ومساء الخميس، بعد ظهر الخميس، أكدت بلدية ماريوبول التي سبق أن أعلنت أن "أكثر من ألف" شخص كانوا في ملجأ تحت المسرح، أنها لا تزال تجهل حصيلة الضربة التي دمّرت جزءًا كبيرًا من المبنى. وكتبت البلدية عبر تلغرام أن عملية إزالة الأنقاض مستمرّة رغم القصف الذي لا يتوقف لكن "المعلومات حول الضحايا لا تزال في طور التوضيح".

ونفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون قواتها قصفت المسرح، ملقية المسؤولية على كتيبة آزوف القومية الأوكرانية، التي سبق أن اتهمتها بالوقوف خلف قصف مستشفى للتوليد الأسبوع الماضي في ماريوبول.

وأفادت بلدية ماريوبول بأن الوضع "حرج" مع قصف روسي "متواصل" ودمار "هائل". وأضافت أنه "تفيد التقديرات الأولية بأن 80 % من مساكن المدينة دمرت". وأشارت إلى أنه تم إجلاء 30 ألف شخص من المدينة خلال أسبوع، إلا أن "أكثر من 350 ألفا من سكان ماريوبول يواصلون الاختباء في ملاجئ أو طوابق سفلية بسبب القصف المتواصل".

وقُتل أكثر من 2100 شخص في ماريوبول منذ بدء الحرب، بحسب الأوكرانيين. وقال أشخاص تمكنوا من الفرار من المدينة في الأيام الأخيرة إلى زابوريجيا الواقعة في أقصى الغرب، إنهم أذابوا الثلج ليشربوا ويعدّوا القليل من الطعام على موقد.

المصدر / وكالات