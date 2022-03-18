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الطقس: أجواء شديدة البرودة وارتفاع على درجات الحرارة

18 مارس 2022 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً و باردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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