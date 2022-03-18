المقدسيون يقيمون "فجر الحرائر" في المسجد الأقصى المبارك

لبى مئات المقدسيين وأهالي الداخل المحتل والضفة الغربية نداء حملة الفجر العظيم اليوم الجمعة، وأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان "فجر الحرائر".

وكانت حركة حماس دعت جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى مواصلة المشاركة الفاعلة والحشد في حملة (الفجر العظيم)، المستمرة.

وقالت الحركة، في بيان "تأتي هذه الجمعة بعنوان (فجر الحرائر)، اعتزازًا وتكريمًا للمرأة الفلسطينية المرابطة في كل الساحات والميادين، وعلى ثغور فلسطين، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت "نبعث بتحية الفخر والاعتزاز لكلّ الجماهير، بمختلف أطيافها ومكوّناتها الوطنية، المشارِكة في جُمَعِ (الفجر العظيم) السَّابقة، لنؤكد مجدّدًا حيوية شعبنا، وامتلاكه مكامن القوّة والصمود، دفاعًا عن حقوقه المشروعة، ورفضًا لكلّ محاولات الاحتلال المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيّته، وتصديًّا لمشاريعه الاستيطانية والتهويدية، وأنَّها على عهد المقاومة والنضال ماضية حتّى تحرير الأرض والمسرى والأسرى".

وتأتي دعوات الحشد لحملة الفجر العظيم في ظل ما يتعرض له المسجدين الأقصى والإبراهيمي من عمليات اقتحام وتهويد، وتصدي أهالي حي الشيخ جراح للاعتداءات ومساعي التهجير.

المصدر / فلسطين أون لاين