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بسبب الحرب.. تعليق مهمة "إكسومارس" الروسيّة - الأوروبيّة للمرّيخ

17 مارس 2022 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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صورة توضيحية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الخميس، تعليق مهمة "إكسومارس" الروسية الأوروبية والبحث عن بدائل لإطلاق أربع مهمّات أخرى، بعد توقف التعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت مهمة "إكسومارس" تتضمن إطلاق عربة متنقلة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية باتجاه كوكب المريخ في أيلول/ سبتمبر، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيَين.

وكلّف مجلس وكالة الفضاء الأوروبية، رئيسه بإجراء دراسة صناعية سريعة لإعادة إطلاق مهمة "إكسومارس"، وبدائل للمهمّات الأخرى.

وكان عدد كبير من عمليات إطلاق مهمات لوكالة الفضاء الأوروبية يرتكز حتى الآن على استخدام صاروخ "سويوز" الروسي من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

وردّت وكالة "روسكوسموس" على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، عبر تعليق عمليات إطلاق صواريخ سويوز من كورو واستدعاء فريقها المؤلف من نحو مئة مهندس وعامل تقني.

وكانت عملية إطلاق مهمة "إكسومارس" مقررة عام 2020 إلا أنها أُرجئت بسبب أزمة وباء كوفيد-19، إلى أيلول/ سبتمبر 2022.

المصدر / وكالات
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#روسيا #المريخ #وكالة الفضاء الأوروبي

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