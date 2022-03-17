فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوكرانيا تنتقد معاملة دولة الاحتلال للاجئين: تمييز ضدّ غير اليهود

حماس: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الاستيطاني بالضفة والقدس

رئيس تشيلي يدعو للتضامن مع فلسطين مثل أوكرانيا

حماس تحذّر من خطورة "الحلول الاقتصادية" وتدعو لرفضها

عائلة المعتقل السياسي أحمد عمارنة تناشد للإفراج عنه من سجون السلطة

الآلاف يشيعون جثمان والد قائد أركان المقاومة في خان يونس

بعد وفاة طفل ثانٍ.. "الحركة العالمية" تُطالب بتطبيق توصيات لجنة التحقيق بوفاة النواتي

المرابطة خويص تحث على الرباط الدائم في الأقصى

الاحتلال يغلق البلدة القديمة في الخليل ويعتدي على المواطنين

500 موظف في "جوجل" يتهمون شركتهم بـ"الانتقام" من موظفة لمناصرتها فلسطين

إعلان تيك توك داخلي

طالبت السلطة بإطلاق يد المقاومة الشعبية

حماس: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الاستيطاني بالضفة والقدس

17 مارس 2022 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
...

حملت حركة حماس، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مؤكدة أنه "جريمة وعدوان سافر" أمام مرأى العالم.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي، "إنَّ ما شهدته بلدة بيت صفافا، جنوب شرقي القدس المحتلة، من تجريف لأراضي الأهالي بواسطة آليات الاحتلال، تمهيداً لبناء حيّ استيطاني جديد يضمّ 2500 وحدة استيطانية، ضمن مستوطنة "تلة الطيار" المقامة على أراضي البلدة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة من استمرار التغوّل الاستيطاني، هو جريمة وعدوان سافر أمام مرأى العالم، وانتهاك لكلّ القوانين والقرارات الدّولية، الرّافضة لاستمرار الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية".

وشرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، بتجريف أراضٍ في بيت صفافا، لإقامة الحي استيطاني الجديد.

وشددت حماس، على أن هذا التصعيد الاستيطاني، يستدعي من السلطة قراراً فورياً بوقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين السَّارقين لأرضنا في عموم الضفة الغربية.

ودعت المنظمات الحقوقية وأحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم في إدانة هذه الجرائم الاستيطانية ووقفها، التي تستهدف تهويد الأرض الفلسطينية وفرض السيطرة الصهيونية عليها.

وأكدت أنَّ التسارع المحموم للتغوّل الاستيطاني في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة، لن يغيّر الواقع على الأرض، ولن يمنح الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية.

وقالت حماس، إن التصعيد الاستيطاني، لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على تمسّكه بأرضه ومواصلة المقاومة بأشكالها كافة حماية لها ودفاعاً عنها حتى تحريرها والعودة إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #الاحتلال #القدس المحتلة #استيطان #حازم قاسم #بيت صفافا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة