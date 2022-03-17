فلسطين تحصد ذهبيتين في بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج

حصد الوفد الفلسطيني المشارك في بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج، ذهبيتين في البطولة المقامة في العاصمة العراقية بغداد.

وتمكن الوفد الفلسطيني من الحصول على المركز الثاني في البطولة، من حيث النتائج التي حققها لاعبوه في مختلف الفئات العمرية المشاركة.

وتوجت البطلة إيمان صوّان بالميدالية الذهبية ضمن الفئة العمرية دون 14 عاما للإناث قبل النهاية بجولتين، بعد أن فازت بجميع المباريات التي خاضتها، وهو ما يُعتبر شيئا غير معتاد في اللعبة>

كما توج البطل محمد سدر بالميدالية الذهبية للذكور ضمن ذات الفئة العمرية قبل النهاية بجولة، والذي سبق له حصد ذهبيتي بطولة العرب للشطرنج لعامي 2017 و2019، وذهبية بطولة الشطرنج للعالم العربي للعام 2018، إضافة إلى برونزية بطولة العرب للشطرنج عام 2018.

,عبرت البطلة إيمان صوّان عن فرحتها بهذا التتويج، قائلة: "هذا التتويج جاء بعد تعب وجهد طويل، فالشطرنج لعبة تحتاج إلى تركيز وتعلم وصفاء ذهني، وتمكنت من الفوز والنجاح، الذي من خلاله استطعت أن أرفع اسم بلدي الحبيبة فلسطين في الشطرنج".

وقال البطل محمد سدر "هذا الفوز لم يأت بسهولة، وتحقيق البطولات دائما يحتاج إلى جهد متواصل ودعم وتشجيع، وهو ما حصلت عليه من خلال الأهل، كما أن الاتحاد الفلسطيني ساعدني من خلال البطولات الخارجية التي ساهمت في تطوري، عبر المنافسة مع لاعبين من مستويات عالية وهو ما كان له التأثير الكبير على مسيرتي في اللعبة".

وضم الوفد الفلسطيني المشارك في البطولة 11 لاعبا ولاعبة من الضفة الغربية وقطاع غزة، برئاسة عضو الاتحاد الفلسطيني الحسن ياسين، وبمرافقة المدرب نضال أحمد.

المصدر / فلسطين أون لاين