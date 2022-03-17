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القيادي الأسير "عمارنة" يستنكر اعتقال السلطة نجله أحمد

17 مارس 2022 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
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عمارنة يطالب السلطة بالإفراج عن نجله أحمد (صورة أرشيفية)

استنكر القيادي في حركة "حماس" الأسير عز الدين عمارنة، اليوم الخميس، اعتقال أجهزة أمن السلطة نجله المهندس أحمد وتمديد اعتقاله 15 يوما.

وقال عمارنة، في رسالة بعث بها من داخل سجن مجدو، إن اعتقال جهاز الأمن الوقائي لنجله يأتي استكمالا لدور الاحتلال باستهداف أسرته بالاعتقال والاقصاء والاستهداف بكل أشكاله.

وطالب بالإفراج الفوري عن نجله الذي تعرض للاعتقال والاستدعاء مرارا وتكرارا من قبل أجهزة السلطة.

وأحمد أسير محرر ومتزوج وأب لطفلتين، وهو من يرعى والدته التي بقيت وحيدة بالمنزل، في ظل غياب والده وشقيقه في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوة من الأمن الوقائي أحمد من مكان عمله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين مساء الأحد الفائت، بعد يومين فقط من تمديد محكمة الاحتلال العسكرية، اعتقال شقيقه مجاهد حتى تاريخ 9/5/2022م.

واعتقلت قوات الاحتلال الوالد عمارنة (51 عاماً) في الحادي والعشرين من فبراير الفائت، بعد اقتحام منزله في يعبد وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وتزامن اعتقاله الأخير مع وصول شهادة الدكتوراه الخاصة به من جامعة المدينة في ماليزيا والتي كان ينتظرها منذ سنوات.

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#عز الدين عمارنة #السلطة #الاعتقال السياسي

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