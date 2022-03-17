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الاحتلال يغلق البلدة القديمة في الخليل ويعتدي على المواطنين

17 مارس 2022 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق البلدة القديمة في الخليل (صورة أرشيفية)

أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم، البلدة القديمة في مدينة الخليل، ومنعت المواطنين من الوصول إلى منازلهم ومحالهم التجارية في المنطقة.

ووضعت قوات الاحتلال حاجزا حديديا على مدخل البلدة القديمة بعد أن أمرت أصحاب المحال التجارية بإغلاقها، ومنعت السكان المارة من الحركة وأجبرتهم على الانتظار تحت تهديد السلاح.

كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من التواجد في المكان وتغطية انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث أطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيلة للدموع.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت البلدة القديمة، بحجة توفير الحماية لمسيرة استفزازية نظمها مستوطنون بمناسبة عيد "المساخر" اليهودي.

ويوجد أكثر من 20 حاجزاً عسكرياً للاحتلال في البلدة القديمة من الخليل، التي يسعى الاحتلال لتهويدها بالكامل، وضمها لمستوطنة (كريات أربع).

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #البلدة القديمة بالخليل

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