أكاديميون ومختصون يوصون بضرورة تطوير الخطاب الإعلامي وإبراز معاناة المقدسيين

أوصى أكاديميون ومختصون، بإنتاج مواد خاصة بالسوشيال ميديا بكل أشكالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء مراكز إعلامية خاصة تهتم بمدينة القدس المحتلة، لإبراز معاناة المقدسيين، وفتح مسارات مهنية للإعلام الأجنبي لتغطية الأحداث في القدس.

جاء ذلك في ورشة عمل، نظمتها لجنة دعم الصحفيين، اليوم الخميس، بشأن متطلبات تطوير المحتوى الرقمي الفلسطيني لإبراز معاناة المقدسيين، حضرها عدد من الأكاديميين، والإعلاميين، والمختصين في الإعلام الرقمي.

كما أوصى المشاركون، بضرورة التركيز على مساحات مشاريع التخرج لإنتاج مضامين تتناسب مع الخطاب الإعلامي المقدسي، والتركيز على الموضوعات البحثية، وإيجاد حاضنة فلسطينية رقمية تضم جميع المؤسسات والنشاطات الإعلامية، والتوعية الرقمية المهمة من خلال التقنيات الحديثة عبر السوشيال ميديا، ووقوف الدبلوماسية الفلسطينية عند مسؤولياتها ومهامها تجاه الخطاب الفلسطيني، والخطاب المقدسي على وجه الخصوص.

وحث المشاركون، على ضرورة إثراء المساقات الدراسية المتعلقة بالإعلام الفلسطيني بمباحث حول القدس ليس فقط بطريقة السرد التاريخي، والدعوة إلى أهمية أن يكون للنشطاء المقدسيين مركز إعلامي يعزز دورهم في الخطاب الإعلامي، وبالتالي دعمهم مادياً ومعنوياً من قبل الجهات ذات العلاقة، كما أوصى المشاركون، برفد المكتبة الإعلامية الرقمية ببرامج سوشيال ميديا متخصصة ومشاركتها مع الجامعات العالمية.

استثمار الخطاب الإعلامي

وأكد أستاذ الإعلام في جامعات غزة الدكتور أحمد الشقاقي، على ضرورة استثمار الخطاب الإعلامي المقدسي وتقديمه، كجزء من الخطاب الإعلامي الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال بحق المقدسيين، ومحاولة طردهم وتهجيرهم من أراضيهم وثنيهم عن دورهم النضالي والإعلامي والمهني.

وأوضح الشقاقي، أن الواقع الإعلامي في القدس يحظى بحالة من صعوبة التحديد، لذلك يصعب إحصاء ورصد المؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي تعمل في القدس نظراً للأوضاع السائدة في المنطقة.

وأشار إلى أن الإعلام المقدسي، يحدده مساران، الأول قانون المطبوعات سنة 1930 وهو قانون عثماني، والثاني وهو قانون الطوارئ الإسرائيلي، وهو ما مكن (الإسرائيليون) من بسط نفوذ كبير على وسائل الإعلام الفلسطينية التي تعمل في القدس، وأخضعتها لقيود شديدة.

ودعا وسائل الإعلام الفلسطينية في القدس، إلى إنتاج مواد إعلامية خاصة بالسوشيال ميديا، وتطوير الخطاب الإعلامي بما يتناسب مع التعاطف مع القضايا المهمة التي تتعلق بالانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ومتابعة ملف القدس بشكل مكثف.

محاربة المحتوى الفلسطيني

بدوره، قال مدير المركز الشبابي الفلسطيني إياد القرا: "إن النظام الإسرائيلي يسيطر على كل وسائل الإعلام التي تعمل في القدس، حتى أن العديد من الإعلاميين طردوا من مؤسساتهم الإعلامية، نتيجة فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين."

وأوضح القرا، أن الاحتلال الإسرائيلي، يحارب المحتوى الفلسطيني، بالتعاون مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي، الذين يعطلون ويقيدون الحسابات الفلسطينية التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

من جانبه، دعا أستاذ الإعلام بجامعة الأقصى الدكتور أحمد حماد، لتوحيد مصطلحات الخطاب الفلسطيني خاصةً المتعلق بالقدس والداخل المحتل.

وقال حماد: "إن هناك إعلام رقمي في القدس يكشف ممارسات الاحتلال وفضح جرائمه وانتهاكاته بحق المقدسيين"، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات إعلامية نشطت في القدس مثل ميدان القدس، والقسطل، فوق إمكانياتهما وهو جهد محمود منهما، وأوصلا قضية القدس إلى العالم أجمع.

واقترح التركيز على سلوك الاحتلال الرقمي في المدينة المقدسة، والهيمنة الإسرائيلية الرقمية، ومواجهتها من خلال تطوير الإعلام الرقمي كماً وكيفاً ومصطلحات الخطاب الفلسطيني وخاصة المقدسي.

بدوره، أكد مدير مؤسسة ميثاق للإعلام الاجتماعي م. محمد محارب، أن الخطاب الإعلامي تطور كثيرا بعد معركة "سيف القدس"، فبات الإعلام يركز على سلوك الاحتلال بحق المواطنين سواء في غزة أو القدس أو الداخل المحتل، ويفضح جرائمه بحق الفلسطينيين.

وأوضح محارب، وسم أنقذوا حي الشيخ جراح، كان له أثر في إبراز قضية الحي المقدسي على المستوى العالمي، فقد لاقى اهتماما كبيرا من قبل الدول الغربية، حتى دفع الكثير من بلدان العالم للتضامن مع تلك القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين