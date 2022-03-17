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تضخم منطقة اليورو يرتفع 5.9 بالمئة في فبراير

17 مارس 2022 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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كشفت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو، خلال فبراير/ شباط الماضي، قدره 5.9 بالمئة وسط زيادة أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، في بيان، إن معدل التضخم كان في حدود 5.1 بالمئة في يناير/ كانون الثاني السابق، و0.9 بالمئة في فبراير 2021.

وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفع معدل التضخم السنوي 6.2 بالمئة في فبراير من 5.6 بالمئة في يناير السابق، و1.3 بالمئة في فبراير 2021.

وسجل أقل معدل تضخم سنوي في كل من مالطا وفرنسا بـ 4.2 بالمئة، بينما سجل أعلى معدل في ليتوانيا بـ 14.0 بالمئة، وإستونيا بـ 11.6 بالمئة.

وكانت مساهمة قطاع الطاقة في معدل التضخم هي الأعلى بـ 3.12 نقاط مئوية، تليها الخدمات بـ 1.04 نقطة مئوية، ثم الغذاء والكحول والتبغ بـ 0.90 نقطة مئوية.

وبلغ معدل التضخم السنوي باستثناء قطاع الطاقة في فبراير 3.1 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة في يناير 2022.

المصدر / وكالات
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#اقتصاد #اليورو #تضخم

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