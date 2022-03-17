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يوم السبت القادم وحتى الخميس من الساعة 10:30 صباحا

اتحاد المعلمين برام الله يقرر تعليق الدوام في المدارس

17 مارس 2022 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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قرر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، تعليق الدوام في المدارس ابتداء من يوم السبت القادم وحتى الخميس من الساعة 10:30 صباحا.

وأكد الاتحاد في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن الخطوة جاءت في ظل عدم تلقّي أيّ تأكيدات من حكومة رام الله حتى الان حول صرف راتب كامل الشّهر القادم، ووضع جدول زمنيّ لدفع المستحقّات.

كما وأكد الاتحاد استمراره في الفعاليات النقابية خلال الأسبوع القادم من يوم السّبت الموافق 3/19 وحتى يوم الخميس الموافق 3/24، حيث يعلّق الدّوام في المدارس السّاعة 10:30 مع المغادرة؛ والتّأكيد على مغادرة الطّلبة بعد تقديم الامتحان في الحصّة الأولى، ويكون دوام طّلبة المرحلة في الصّفوف (1-4) بواقع ثلاث حصص.

وذكر أن الدوام في وزارة التّربية والتّعليم ومديريّات التّربية كذلك يعلق السّاعة 12 في أيام: الأحد 3/20 والثّلاثاء 3/22 والخميس 3/24 مع المغادرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مدارس #اتحاد المعلمين #تعليق الدوام

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