فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تضخم منطقة اليورو يرتفع 5.9 بالمئة في فبراير

اللواء صلاح يبحث جهود منع الاحتكار مع النائب العام ووكيل "الاقتصاد"

اتحاد المعلمين برام الله يقرر تعليق الدوام في المدارس

الهيئة "302" تحيي الحراك الفلسطيني الموحد وتدعو للاستجابة الى مطالبه

روسيا تعلن تدمير 46 منشأة عسكرية جديدة في أوكرانيا

الدعوة لإسناد المعتقلين في خطواتهم النضالية

الآلاف يُشيّعون والد قائد أركان المقاومة محمد الضيف

"إسرائيل" تشتبه باختراق طهران لحاسوب رئيس "الموساد"

الكشف عن خطة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

قوات القمع تعتدي على الأسرى في سجن النقب

إعلان تيك توك داخلي

روسيا تعلن تدمير 46 منشأة عسكرية جديدة في أوكرانيا

17 مارس 2022 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 46 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات أدلى بها السبت.

وقال كوناشينكوف: "تم تدمير 46 منشأة عسكرية للبنية التحتية في الساعات الـ24 الماضية في أوكرانيا".

ولفت أنه تم تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية، و172 مسيرة، و170 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، و1379 دبابة ومركبة عسكرية مصفحة، و133 نظام إطلاق صاروخي متعدد المهام، و514 مدفعا، بالإضافة إلى 1168 مركبة عسكرية خاصة منذ بدء العملية.

وفي 24 من فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة