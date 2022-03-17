روسيا تعلن تدمير 46 منشأة عسكرية جديدة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 46 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات أدلى بها السبت.

وقال كوناشينكوف: "تم تدمير 46 منشأة عسكرية للبنية التحتية في الساعات الـ24 الماضية في أوكرانيا".

ولفت أنه تم تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية، و172 مسيرة، و170 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، و1379 دبابة ومركبة عسكرية مصفحة، و133 نظام إطلاق صاروخي متعدد المهام، و514 مدفعا، بالإضافة إلى 1168 مركبة عسكرية خاصة منذ بدء العملية.

وفي 24 من فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

المصدر / وكالات