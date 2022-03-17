الآلاف يُشيّعون والد قائد أركان المقاومة محمد الضيف

شيّع الآلاف من أبناء شعبنا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الحاج دياب المصري، والد قائد أركان المقاومة الفلسطينية محمد الضيف، والذي وافته المنية فجر اليوم الخميس.

وأدّت الجماهيرُ صلاة الجنازة على الحاج المصري "الضيف"، في مسجد الجامع الكبير وسط مدينة خان يونس، بمشاركة رئيس حركة "حماس"، بغزة، يحيى السنوار، وقادة الحركة، والفصائل، والعمل الحكومي والسياسي.

وانطلق الموكب الجنائزي من وسط المدينة إلى المقبرة الغربية.

وأُعلن عن وفاة الحاج دياب المصري فجر اليوم، فيما نعت جهات وشخصيات سياسية بشكل واسع الراحل الفقيد.

وظهر أطفال قائد أركان المقاومة محمد الضيف "أبو خالد"، والمطلوب الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي للعلن، وهما يُقبّلان رأس جدّهما الراحل.

وفي وقت سابق نعت حركة حماس وجناحها العسكري، كتائب القسام، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وفصائل وقوى وشخصيات سياسيّة، والد الضيف.

وقالت: "بقلوبٍ مؤمنةٍ بالله وقدره ننعى إلى شعبنا وأمّتنا رجلًا صابرًا معطاءً من رجالات فلسطين، والدًا عزيزًا وأبًا لرمز المقاومة على أرض فلسطين الحاج دياب الضيف".



























المصدر / فلسطين أون لاين