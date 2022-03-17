الكشف عن خطة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

عقدت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في القدس، مساء الاثنين الماضي، مناقشة إيداع خطة استيطانية تتمثل في بناء برج، في وفندق أيقونيين في مجمع إبستين على محور القطار الخفيف على أراضي قرية عين كارم المهجر أهلها عام 1948 في القدس.

وتتضمن الخطة بناء 240 وحدة استيطانية في برج مكون من 40 طابقًا، منها 48 وحدة سكنية مخصصة للشقق الصغيرة، كما تتضمن الخطة بناء فندق تبلغ مساحته حوالي 9000 متر مربع، ومبنى عام للثقافة بمساحة حوالي 5000 متر مربع.

فيما أعلنت "سلطة الأراضي" في حكومة الاحتلال و"بلدية القدس"، في إطار مناقصة الأرض عن فوز مجموعة "تسفيلي"، وبلغت قيمة العطاء الفائز 78.5 مليون شيقل، لبناء 9 أبراج استيطانية على أراضي قرية لفتا الفوقة مدخل مدينة القدس الشمالي الغربي.

المصدر / فلسطين أون لاين