فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إسرائيل" تشتبه باختراق طهران لحاسوب رئيس "الموساد"

الكشف عن خطة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

قوات القمع تعتدي على الأسرى في سجن النقب

الاحتلال يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

كييف تتهم روسيا بقصف مسرح يحتمي به "مئات المدنيين" بماريوبول

طائرات الاحتلال ترش أراضي المزارعين بمبيدات سامة

مطلوب محاسب للعمل في شركة للأثاث

وظائف شاغرة في عيادة بيوتي لطب الأسنان

"الاقتصاد" بغزة تحظر زيادة الأسعار دون موافقتها

نعي فلسطيني واسع لوالد قائد أركان المقاومة محمد الضيف

إعلان تيك توك داخلي

قوات القمع تعتدي على الأسرى في سجن النقب

17 مارس 2022 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
...
قوات القمع الإسرائيلية أمام غرف وأقسام الأسرى

ذكر نادي الأسير، اليوم الخميس، أن قوات القمع وتحددًا ما تُسمى بوحدة "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم (28) في سجن النقب.

وبين النادي في تصريح صحفي له، أن تلك القوات اعتدت على الأسرى القابعين في تلك الغرف بالضرب المبرح وأقدمت على سحلهم، ومصادرة الكهربائيات منهم.

ولفت إلى أنه جراء هذا الاعتداء تسود حالة من التوتر الشديد في أقسام الأسرى.

وأشار إلى أنه يقبع في هذه الغرف مجموعة من أسرى الجهاد الإسلامي.

و وحدة "كيتر تعتبر من أعنف قوات القمع الإسرائيلية المخصصة لاقتحام غرف وأقسام الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الأسرى #النقب #قمع #قوات القمع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة