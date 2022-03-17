قوات القمع تعتدي على الأسرى في سجن النقب

ذكر نادي الأسير، اليوم الخميس، أن قوات القمع وتحددًا ما تُسمى بوحدة "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم (28) في سجن النقب.

وبين النادي في تصريح صحفي له، أن تلك القوات اعتدت على الأسرى القابعين في تلك الغرف بالضرب المبرح وأقدمت على سحلهم، ومصادرة الكهربائيات منهم.

ولفت إلى أنه جراء هذا الاعتداء تسود حالة من التوتر الشديد في أقسام الأسرى.

وأشار إلى أنه يقبع في هذه الغرف مجموعة من أسرى الجهاد الإسلامي.

و وحدة "كيتر تعتبر من أعنف قوات القمع الإسرائيلية المخصصة لاقتحام غرف وأقسام الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين