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الاحتلال يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

17 مارس 2022 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن.

وادعى الناطق باسم جيش الاحتلال، أنه جرى ضبط 37 قطعة سلاح في "وادي عربة" وذلك بعد تهريبها من الأردن، حيث كانت معدة للنقل إلى منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال إنه جرى إيقاف مركبة فيها فلسطينيان من النقب، وبحوزتهم 34 مسدسًا، وبندقية قنص، وبنادق هجومية ومئات الطلقات النارية.

ولفت الناطق العسكري للاحتلال إلى أن عملية التهريب جرى اكتشافها الجمعة الماضي، وسُمح بنشر الخبر اليوم، فيما لم تصدر السلطات الأردنية تعقيبا على ما ذكره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويمتلك الأردن يمتلك أطول خط حدودي مع فلسطين المحتلة، حيث يبلغ 600 كيلومتر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحدود الأردنية #الاحتلال الإسرائيلي #تهريب أسلحة

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