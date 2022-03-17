كييف تتهم روسيا بقصف مسرح يحتمي به "مئات المدنيين" بماريوبول

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقصف مسرح كان يؤوي مدنيين في مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة.

وقال نائب رئيس بلدية المدينة، سيرغي أورلوف، إن ما بين 1,000 و1,200 شخص كانوا يحتمون بالمبنى ولا يزال عدد الضحايا غير معروف.

وأظهرت صور في أعقاب الهجوم أضرارا جسيمة.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في بيان إن القوات الروسية "دمرت بشكل متعمد" المسرح، مشيرا إلى أن "طائرة أسقطت قنبلة على مبنى كان يختبئ فيه المئات من سكان ماريوبول المسالمين".

وقال البيان إن عدد الضحايا لم يتضح بعد، بسبب استمرار قصف المدينة.

وقال مسؤولون اليوم الخميس إن المنطقة التي كان الناس يحتمون بها صمدت أمام القصف وأن رجال الإنقاذ يعملون على انتشال الناس.

وقال بترو أندريوشينكو مستشار رئيس بلدية المدينة في وقت سابق إن عمال الطوارئ يكافحون للوصول إلى الموقع بسبب القصف المستمر.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ومجلس مدينة ماريوبول، روسيا بارتكاب "جريمة حرب" في أعقاب الهجوم.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقصف، وقال إن روسيا تعمدت استهداف المسرح.

وقال في خطاب مساء الأربعاء: "قلوبنا منفطرة بسبب ما تفعله روسيا بحق شعبنا وبحق أهلنا في ماريوبول".

وأظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية في 14 مارس/آذار - ونشرتها شركة ماكسار الأمريكية - أن كلمة "أطفال" قد كُتبت على الأرض بأحرف كبيرة لتحذير الطائرات الروسية للابتعاد عن المبنى.

وتقول السلطات المحلية إن 2,400 شخص على الأقل قتلوا في ماريوبول منذ بداية الحرب، على الرغم من اعترافهم بأن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر من ذلك. ويُدفن الكثير من القتلى في مقابر جماعية.

ويُقدر عدد السكان المحاصرين داخل ماريوبول بنحو 300 ألف شخص، وتعاني المدينة من انقطاع المياه والكهرباء والغاز. وبدأت إمدادات الغذاء والمياه تنفد، نظرا لأن القوات الروسية لا تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

المصدر / وكالات