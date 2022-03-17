فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إسرائيل" تشتبه باختراق طهران لحاسوب رئيس "الموساد"

الكشف عن خطة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

قوات القمع تعتدي على الأسرى في سجن النقب

الاحتلال يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

كييف تتهم روسيا بقصف مسرح يحتمي به "مئات المدنيين" بماريوبول

طائرات الاحتلال ترش أراضي المزارعين بمبيدات سامة

مطلوب محاسب للعمل في شركة للأثاث

وظائف شاغرة في عيادة بيوتي لطب الأسنان

"الاقتصاد" بغزة تحظر زيادة الأسعار دون موافقتها

نعي فلسطيني واسع لوالد قائد أركان المقاومة محمد الضيف

إعلان تيك توك داخلي

شرق قطاع غزة

طائرات الاحتلال ترش أراضي المزارعين بمبيدات سامة

17 مارس 2022 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أطلقت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، رشاشات المبيدات السامة على الأراضي الزراعية بمحاذاة الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وبين مزارعون من عدة بلدات ومناطق في غزة، بأن طائرات زراعية إسرائيلية رشت مبيدات سامة على أراض مزروعة بنباتات القمح والشعير والذرة والملوخية ومزروعات أخرى، ما ألحق خسائر مادية كبيرة، علاوة على تسمم البيئة في تلك المناطق المستهدفة.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بين الفينة والأخرى رش مزروعات ومحاصيل زراعية شرق وشمال القطاع بمبيدات سامة وحرمان المزارعين من الزراعة وجني المحاصيل في الأراضي الحدودية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#قطاع غزة #طائرات الاحتلال #اراضي زراعية #مبيدات سامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة