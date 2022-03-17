طائرات الاحتلال ترش أراضي المزارعين بمبيدات سامة

أطلقت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، رشاشات المبيدات السامة على الأراضي الزراعية بمحاذاة الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وبين مزارعون من عدة بلدات ومناطق في غزة، بأن طائرات زراعية إسرائيلية رشت مبيدات سامة على أراض مزروعة بنباتات القمح والشعير والذرة والملوخية ومزروعات أخرى، ما ألحق خسائر مادية كبيرة، علاوة على تسمم البيئة في تلك المناطق المستهدفة.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بين الفينة والأخرى رش مزروعات ومحاصيل زراعية شرق وشمال القطاع بمبيدات سامة وحرمان المزارعين من الزراعة وجني المحاصيل في الأراضي الحدودية.

المصدر / فلسطين أون لاين