مطلوب محاسب للعمل في شركة للأثاث

إعلان توظيف صادر عن المجمع الصناعي الحديث للأثاث والموبيليا يعلن فيه عن حاجته لمحاسب/ة.

شروط التسجيل

• حاصل/ة على شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة او تخصص ذو صلة.

• الخبرة العملية السابقة في المجال.

• الخبرة العملية في برامج المحاسبة وخاصة برنامج الأصيل الذهبي.

• القدرة على اعداد التقارير المالية.

• مهارات متقدمة في استخدام حزمة برامج مايكروسوفت اوفيس وخاصة الاكسل.

• معرفة جيدة في اللغة الإنجليزية (قراءة، محادثة وكتابة).

• يُفضل مكان السكن من مدينتي رفح او خانيونس.

• حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل.

• القدرة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على من يجد نفسه الكفاءة ومطابقة للشروط الوظيفية، ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني للشركة التالي : [email protected] او عبر رقم الجوال: 0598905956 .

- آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31-03-2022.

العنوان : قطاع غزة - رفح- شارع صلاح الدين- مشروع عامر - مقابل مسجد صلاح الدين.