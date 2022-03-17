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مطلوب محاسب للعمل في شركة للأثاث

17 مارس 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن المجمع الصناعي الحديث للأثاث والموبيليا يعلن فيه عن حاجته لمحاسب/ة.

شروط التسجيل 

• حاصل/ة على شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة او تخصص ذو صلة. 

• الخبرة العملية السابقة في المجال.

• الخبرة العملية في برامج المحاسبة وخاصة برنامج الأصيل الذهبي.

• القدرة على اعداد التقارير المالية.

• مهارات متقدمة في استخدام حزمة برامج مايكروسوفت اوفيس وخاصة الاكسل.

• معرفة جيدة في اللغة الإنجليزية (قراءة، محادثة وكتابة).

• يُفضل مكان السكن من مدينتي رفح او خانيونس.

• حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل.

• القدرة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل 

- على من يجد نفسه الكفاءة ومطابقة للشروط الوظيفية، ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني للشركة التالي : [email protected]  او عبر رقم الجوال: 0598905956 .

-  آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31-03-2022.

العنوان : قطاع غزة - رفح- شارع صلاح الدين- مشروع عامر - مقابل مسجد صلاح الدين.

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