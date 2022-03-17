مطلوب محاسب للعمل في شركة للأثاث

إعلان توظيف صادر عن المجمع الصناعي الحديث للأثاث والموبيليا يعلن فيه عن حاجته لمحاسب/ة.
شروط التسجيل
• حاصل/ة على شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة او تخصص ذو صلة.
• الخبرة العملية السابقة في المجال.
• الخبرة العملية في برامج المحاسبة وخاصة برنامج الأصيل الذهبي.
• القدرة على اعداد التقارير المالية.
• مهارات متقدمة في استخدام حزمة برامج مايكروسوفت اوفيس وخاصة الاكسل.
• معرفة جيدة في اللغة الإنجليزية (قراءة، محادثة وكتابة).
• يُفضل مكان السكن من مدينتي رفح او خانيونس.
• حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل.
• القدرة على تحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل
- على من يجد نفسه الكفاءة ومطابقة للشروط الوظيفية، ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني للشركة التالي : [email protected] او عبر رقم الجوال: 0598905956 .
- آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31-03-2022.
العنوان : قطاع غزة - رفح- شارع صلاح الدين- مشروع عامر - مقابل مسجد صلاح الدين.