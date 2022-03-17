"الاقتصاد" بغزة تحظر زيادة الأسعار دون موافقتها

حظرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس، على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة رفع سعر أي سلعة أو خدمة عن الأسعار المعلنة والمحددة من قبل الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه يتوجب على أي تاجر الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبلها لرفع سعر أي سلعة أو خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد.

وأكدت أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي حالة رفع للأسعار في مكاتبها الفرعية في محافظات قطاع غزة أو عبر الرقم المجاني 1800112233.

المصدر / فلسطين أون لاين