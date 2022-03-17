الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم وتفتيش واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال بنابلس.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين حمادة باسم عامر أبو سارة، وفؤاد زياد سعيد، عقب اقتحام بلدة عقربا جنوب شرق نابلس وإغلاق مدخلها، وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكًا مسلحًا اندلع بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقربا.

واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، المواطن فاروق صبيح حمايل خلال مروره من شارع حوارة جنوب نابلس، وهو من سكان بلدة بيتا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نادي خليل الرجوب بعد مداهمة بلدة دورا جنوب المدينة، وسلمت والده بلاغا لمقابلة مخابراتها.

كما اعتقلت المواطن خليل زياد الزعاقيق، من بلدة بيت أمر على حاجز "الكونتينر" العسكري.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت الفتيين محمود محمد جوابرة (17عاما)، ومعن نايف البدوي (17عاما)، عقب تفتيش منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس أبو الرب من بلدة قباطية، وأدهم ارشيد من بلدة صير جنوب المدينة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: مركة، والزبابدة وميثلون.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان حازم سلطان علارية، وأحمد سمير قندس، ومحمد نهاد ملحم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في ضاحية اكتابا شرق المدينة.

وطالت اعتقالات الاحتلال المواطن عصام أبو حجله من قلقيلية.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (5286) مواطنًا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغت الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (4084) اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين