نعي فلسطيني واسع لوالد قائد أركان المقاومة محمد الضيف

نعت فصائل ومؤسسات وقوى وشخصيات سياسية المجاهد المربي الحاج دياب المصري والد قائد أركان المقاومة محمد الضيف، والذي وافته المنية فجر اليوم في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونعى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الحاج دياب المصري (الضيف) والد القائد محمد الضيف "أبو خالد" القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام.

وقال هنية في بيان نعي، صباح اليوم الخميس، "بقلوب مؤمنة بالله وقدره ننعى إلى شعبنا وأمتنا رجلًا صابرًا معطاءً من رجالات فلسطين، والدًا عزيزًا وأبًا لرمز المقاومة على أرض فلسطين الحاج دياب المصري (الضيف)".

وتقدم هنية باسمه وباسم قيادة حركة "حماس" وأُطرها وكوادرها وأبنائها في الداخل والخارج، بأحر التعازي إلى القائد أبو خالد الضيف وعائلته الكريمة بالتعزية الحارة بهذا المصاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء.

ونعى المجلس التشريعي بغزة، الراحل الفقيد "المصري"، متقدما بأحر التعازي من قائد هيئة أركان المقاومة المجاهد محمد الضيف "أبو خالد" وعموم آل المصري بوفاة والده.

وسأل الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء.

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين: "يرحل عنا اليوم رجلاً معطاءً من رجالات فلسطين، يرحل عنا الحاج دياب المصري والد القائد العام لكتائبنا المظفّرة كتائب القسام.

وأضاف جبارين في تصريح له: رحل أبا فتحي بعد حياة جهادية عاشها بصبر الاتقياء الأنقياء أصحاب الهمم العالية، خرَّج أجيال من الشباب المجاهد وكان على رأسهم قائدنا العام أبا خالد.

وتقدم بخالص التعازي إلى القائد "الضيف" وأبناء وعائلة المصري، سائلا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الجبهة الشعبية، وجناحها العسكري كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، إنها بمزيدٍ من الحزن والأسى تنعي والد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، المناضل الوطني دياب المصري (الضيف)، الذي رحل بعد مسيرة طويلة حافلة بالكفاح.

وتقدمت الجبهة الشعبية بخالص العزاء من أبناء وعموم عائلة المصري "الضيف" برحيل هذا القائد الذي أفنى حياته بالدفاع عن وطنه.

وأضافت: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعاهد شهداء شعبنا بالمضي قدماً في نهج المقاومة وفاءً للقيم والمبادئ التي ناضل وقاتل من أجلها كافة الشهداء.

من جانبها نعت قيادة لجان المقاومة في فلسطين الحاج دياب المصري "الضيف" والد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف "أبو خالد".

وتقدمت قيادة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري "ألوية الناصر صلاح الدين" ممثلة" بأمينها العام القائد "أيمن الششنية" وقيادتها المركزية وكافة هيئاتها التنظيمية وكوادرها بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من القائد العام لكتائب القسام وأركان المقاومة "محمد الضيف".

كما ونعى رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، والد قائد أركان المقاومة، وقال: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، والد قائد المقاومة على أرض فلسطين: الحاج دياب المصري.

وأكد الدعليس أن الفقيد كان شيخا صابرًا ورجلاً محتسباً ورمزاً معطاءً من رجالات فلسطين، وكان بيته مأوى للمطاردين ومدرسة للمجاهدين من أبناء شعبنا.

وتقدم بأحر التعازي إلى الأخ المجاهد أبو خالد الضيف وعموم آل المصري بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين